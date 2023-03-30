بدء موسم توريد القمح المحلي بمحافظة الأقصر لعام 2023 

أعلنت مديرية تموين الأقصر، انتهاء استعدادات بدء حصاد المزارعين وتوريد كميات القمح المحلي في الموسم الجديد لعام 2023 الذي يبدأ اعتبارا من أول أبريل المقبل.

تصل سعة شون وصوامع المحافظة حوالي 34 ألف طن

وأوضح الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن المديرية انتهت من التجهيزات لبدء العمل في توريد القمح في شون وصوامع المحافظة بسعة تصل لحوالي 34 ألف طن وتبخير هذه المواقع التخزينية وإنشاء لجان الاستلام وفرز الأقماح.

جاهزية الصوامع والشون والمواقع

وأشار صلاح إلى أنه جرى رفع درجة الاستعداد التام، والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والمواقع والمساحات التخزينية بمركزي إسنا وأرمنت المخصصة لاستقبال موسم توريد القمح وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين.