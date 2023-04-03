ارتفاع وفيات أعاصير الولايات المتحدة إلى 32 شخصا

ارتفع عدد وفيات سلسلة أعاصير، ضربت في وقت سابق عدد من الولايات الأمريكية، إلى 32 شخصا، وأصيب العشرات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إلى تسجيل الوفيات في ولايات: «ألاباما، أركنساس، ديلاوير، إلينوي، إنديانا، ميسيسيبي»، مضيفا أن ولاية تينيسي، سجلت بمفردها 15 حالة وفاة.

وفي «أركنساس»، سجلت الولاية الواقعة جنب البلاد، 5 حالات وفاة.