يتطلع الجمهور المصري والعربي، إلى معرفة موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC، لمشاهدة الحلقة لمن لم يتمكن من مشاهدة العرض الأول، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة.

موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC

أما موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي فهو الساعة 2 صباحا، وهي الإعادة الأولى، والثانية الساعة 1 ظهرا، بينما تٌعرض الحلقة الساعة 9 مساء، حصريًا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي.

مسلسل سوق الكانتو

وبعد معرفة موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي، عليك أن تعرف أن مسلسل سوق الكانتو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، بجوار الفنان أمير كرارة منهم، فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبد العزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، ويٌعرض أيضا عبر منصة WATCH IT.

شهد مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11، أحداثًا متلاحقة ومثيرة بين الأبطال، إذ قررت «راوية» التي تقوم بدورها الفنانة مي عز الدين، تأجيل سفرها إلى باريس وأيضًا التخطط للاحتفال بسداد ديونها، بعدما باعت المحل، وتذهب للبحث عن أمير كرارة، ظنًا منها أنه ما يزال في السجن، لكنها تعرف أنه خرج.