أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11.. راوية تعالج طه بعد إصابته في مشاجرة

مفاجآت مستمرة يكشفها مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11، ففي حلقة اليوم التي بدأت على شاشة DMC في تمام الـ9 مساءً، حيث وقعت مشاجرة مع طه القماش في فندق والدة راوية.، وعالجت الأخيرة الأول.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11

تشاجر أمير كرارة الذي يجسد دور طه القماش، في الفندق وهو ما أدى إلى تعرضه إلى الإصابات في وجهه وكل جسمه، وحاولت مي عز الدين التي تجسد دور راوية علاجه، ضمن أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11.

بقاء طه القماش في فندق راوية

وضمن مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11، طلبت راوية من أحد عمال فندق والدتها استقبال طه في إحدى الغرف ولكن تطلب منه عدم إخبار والدتها بالأمر، وسألت راوية أحد عمال الفندق: «الفندق ده في غرف فاضية» ليرد عامل الفندق: «أيوة طبعًا يا فندم معظم غرف الفندق فاضية»، لتستكمل راوية: «طيب أنا هطلب طلب أنا عايزة غرفة لطه ولكن بدون علم والدتي تمامًا».

مسلسل سوق الكانتو

يذكر أن مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11 من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، ويلعب دور البطولة أمير كرارة ومعه مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.