موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل سوق الكانتو  

تعرض الحلقة 12 من مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي في رمضان 2023، في التاسعة مساءً على شاشة قناة DMC، كما أنه من المقرر عرض حلقاته أيضًا، عبر منصة WATCH IT.

ويعرض مسلسل سوق الكانتو حصريا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي.

مواعيد مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي

مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي في رمضان 2023، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم، فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

وقد شهد مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11، أحداثًا متلاحقة ومثيرة بين الأبطال، إذ قررت «راوية» التي تقوم بدورها الفنانة مي عز الدين، تأجيل سفرها إلى باريس وأيضًا التخطط للاحتفال بسداد ديونها، بعدما باعت المحل، وتذهب للبحث عن أمير كرارة، ظنًا منها أنه ما يزال في السجن، لكنها تعرف أنه خرج.

أحداث الحلقة 11 من مسلسل سوق الكانتو

وبعد معرفة مواعيد مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي في رمضان 2023 نذكر لكم احداث الحلقة الماضية، حيث شهدت الحلقة 11 ذهاب «رشاد» فتحي عبد الوهاب لمقابلة «فاطمة» مها نصار، خلال أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11، لينفعل عليها بعدما قالت له إنها لم تجد أوراق الحجة، ليخبرها بأنها السبب في تعطيل زواجهما إذ عثر هو على النصف الآخر من الأوراق ويتبقى أوراق «حسنين» عبد العزيز مخيون، مؤكدًا لها أنه سيذهب إلى منزلها ويطلبها للزواج من أهلها فور إحضارها هذه الأوراق.

وخلال مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11، واستعاد «رشاد» فتحي عبد الوهاب، ذكريات حبه لـ«فاطمة» مها نصار، لتكشف أحداث الفلاش باك، أنه يحبها منذ الطفولة، وفجأة يتذكر مشهد ضرب والده في الشارع، لتبدو عليه ملامح الغضب والحزن وأنه لم يكن يستطع فعل شيء لوالده أو مساعدته.