يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC اليوم الاثنين، بطولة الفنان أمير كرارة والفنانة مي عز الدين، الذي يُعرض في شهر رمضان 2023، وسط تسارع الأحداث.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو

ويترقب الجمهور ما سيحدث في الحلقة 12 من مسلسل سوق الكانتو، بعدما كشفت «راوية» التي تقوم بدورها الفنان مي عز الدين لـ«طه القماش»، الذي يقوم بدوره الفنان أمير كرارة، عن سر بيعها الدكان الأحمر للمعلم عوض بدلًا من جده حسنين، بسبب انفعالها من اختفائه المفاجئ دون علم أي سبب.

أحداث مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عزالدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

وشهد مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11، أحداثًا متلاحقة ومثيرة بين الأبطال، إذ قررت «راوية» التي تقوم بدورها الفنانة مي عز الدين، تأجيل سفرها إلى باريس وأيضًا التخطط للاحتفال بسداد ديونها، بعدما باعت المحل، وتذهب للبحث عن أمير كرارة، ظنًا منها أنه ما يزال في السجن، لكنها تعرف أنه خرج.