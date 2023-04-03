يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم الاثنين، بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، بعدما شهدت الحلقات الماضية أحداثا متسارعة وشيقة، جذبت الكثير من المشاهدين.

موعد عرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم الاثنين

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم الاثنين ، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

أحداث مسلسل ضرب نار

وشهدت الحلقة السابقة من مسلسل ضرب نار تشييع جثمان والدة «جابر الكوماندا» أحمد العوضي، ثم دخوله السجن، بعدما سلم نفسه للشرطة، إلا أنه هرب وقابل «مهرة» ياسمين عبدالعزيز، حيث اعترف له بأنه يتاجر في الأدوية المغشوشة.