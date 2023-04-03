مواعيد عرض مسلسل ضرب نار على قناة ON في رمضان 2023

عقب التطور الكبير في الأداء والأحداث الذي شهدته الحلقة الحادية عشر من مسلسل ضرب نار، يبحث متابعو دراما رمضان، عن مواعيد مسلسل ضرب نار على قناة ON في رمضان 2023، بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023 والقنوات الناقلة.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يُعرض مسلسل ضرب نار على فضائية ON في العاشرة والنصف مساءً، والإعادة الرابعة والنصف فجرًا، والعاشرة والنصف صباحًا.

أبطال مسلسل ضرب نار مسلسل ضرب نار

بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، سهير المرشدي، أحمد صادق، بدرية طلبة، إيمان السيد، هدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

ومن أحداث مسلسل ضرب نار تقوم «مهرة» بتأجير مسكن لـ«جابر» مقابل مبلغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفا على بعضهما البعض، ويحدث تقاربًا، ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج، لكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ، ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.