مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 11.. قصة الملك أمنمحات الأول

عرضت قناة DMC، الحلقة 11 من مسلسل الرسوم المتحركة يحيى وكنوز 2 عبر قنواتها المختلفة، فضلا عن منصة واتش إت الرقمية.

مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 11

وبدأت الحلقة 11 من مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني إعلان مسابقة رئيس فريق المسرح والذي فاز فيها الطالب معتز وخسارة كنوز أمامه لتصبح هي النائبة له والتي دخلت في نوبة بكاء شديدة بسبب خسارته المسابقة.

وقام «يحيى» وأسرة كنوز بتهدئتها ودعمها بعد خسارتها المسابقة وأعطوها نصيحة أن الحياة ليست دائمًا مكسب فقط وأنهم يقدرونها ويحبوها بالرغم من الخسارة.

مغامرات يحيى وكنوز مع الفراعنة

فاجئ يحيى صديقة مازن بشراء له تذكرة مباراة منتخب مصر، وأعرب مازن عن سعادته لرؤيته محمد صلاح في الحقيقة اثناء لعبه داخل الاستاد، ودخل يحيى وكنوز في مغامرة جديد داخل متحف الحضارة وسافرا عبر الزمن وتسلل وراءهم الدكتور عجيب من بوابة الزمن وقام الفراعنة ملاحقته أثناء معركتهم.

وتعتبر هذه أول مغامرة لـ«يحيى» و«كنوز» في ساحة معركة فرعونية حقيقية وتقابلا بصديقهم الفرعوني «سينو»، وأخبرهم أنهم يتواجدون حاليًا في جنوب أرض الفيروز وأنهم في ساحة معركة للملك أمنمحات الأول وأطلقت عليه الحضارة الهيلينية اسم أمنمس، هو أول ملوك الأسرة الثانية عشرة التي تُعتبر العصر الذهبي للدولة الوسطى بمصر وحكم في الفترة من 1991 قبل الميلاد إلى 1962 قبل الميلاد، كما أخبرهم أنه كان ووزير الملك منتوحتب الرابع آخر ملوك الأسرة 11.