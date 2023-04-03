مسلسل يحيى وكنوز.. الحلقة 11 تناقش سلبيات وخطورة قسوة المعلم مع تلاميذه

عرض مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 11 عدة مشكلات يعاني منها الأطفال، أهمها تعرضهم للتنمر من أصدقاءهم، لتستكمل حلقة اليوم الـ12 مشكلة التلاميذ في المدارس.

مسلسل يحيى وكنوز الحلقة الحادية عشر

وكانت حلقة أمس ناقشت مشكلة التنمر التي يعاني منها «مازن» صديق يحيى بسبب زيادته في الوزن، فطلب منه أن يأخذه معه في مغامراته بمصر القديمة، اعتقادا منه أنه لم يتعرض للتنمر هناك، ليوجه له يحيى نصيحة، بأن يكون لديه ثقة بالنفس أكثر من ذلك، وأن مصر القديمة تتسم بالأخلاق الحميدة، لكن لا مانع أن يكون هناك تنمر، لأنها صفة متواجدة في كل زمان ومكان، فالأهم أن يكون الشخص واثق من ذاته.

وفي مشهد مختلف أثناء عودة الطلاب إلى المدرسة، استوقف أستاذ شريف مدير مدرستهم، ليسأله عن الشكوى التي قدمها تجاه تفضيل أستاذ عصام عنه، وذهابه مع الطلاب رحلة الأقصر وأسوان، رغم أنهما معلمان لمادة واحدة وهي التاريخ، ليخبره الناظر أن الأخير أسلوبه السلس مع طلابه، جعله محبوب بينهم بل ويفهمون منه أكثر.

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC اليوم الاثنين

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC اليوم الاثنين، في الساعة الـ6:15 مساءً، ويعاد الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي، ويعرض المسلسل على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي، ويذاع مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني حصريًا على قناة DMC إضافة إلى منصة «Watch IT».