«الهجرة» تكشف تفاصيل جديدة عن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

كشفت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تفاصيل جديدة بشأن مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج، عن أنّه يتم رد مبلغ الفرق بين ما تم سداده من الضرائب والرسوم قبل التعديلات الجديدة بالزيادة عن المبلغ النقدي المستحق المحسوب إلى مقدم الطلب، ويكون الرد بالعملة الأجنبية ذاتها المسدد بها المبلغ وعلى الحساب ذاته المحول منه في الخارج.

وأشارت وزارة الهجرة، إلى أنّ رد مبلغ الفرق سيكون خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض على الأبليكيشن، ويجوز بناءً على طلبه أن يكون رد المبلغ النقدي على حساب في أحد البنوك المصرية بالعملة الأجنبية.

مد فترة التسجيل والسداد من 4 إلى 6 أشهر

وأوضحت وزارة الهجرة عبر المنشور، أنّ التعديلات الجديدة شملت مد فترة استيراد سيارات المصريين بالخارج إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة، أي تم مد فترة التسجيل والسداد من 4 إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023.

وأشارت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى أنّه يمكن تحميل تطبيق «سيارات المصريين بالخارج»، من هواتف أندرويد، من خلال الضغط على هذا الرابط، كما يمكن تحميل التطبيق من هواتف ios أو iphone، من خلال الضغط على هذا الرابط.