وزيرة الهجرة تلتقي عددا من أبناء الجالية المصرية في إيطاليا والفاتيكان

في إطار مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددا من أبناء الجالية المصرية في إيطاليا والفاتيكان عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفراء: بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، محمود طلعت، سفير مصر في الفاتيكان، والسيد المستشار حازم الشوربجي رئيس القسم القنصلي في سفارة مصر في روما، وسكرتير أول السيد عبد اللطيف شعير، نائب القنصل العام في ميلانو، وكذلك عدد من ممثلي المؤسسات ووزارات المصرية المعنية بدعم ورعاية المصريين في الخارج وحل مشكلاتهم.

مراكب النجاة تنفذ في 70 قرية في 14 محافظة

في مستهل اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي بالحضور من أبناء الجالية المصرية في إيطاليا والفاتيكان، مؤكدة حرص القيادة السياسية على اختيار أفضل السفراء لتمثيل مصر بالخارج موجهة التهنئة للسفير بسام راضي، سفيرا لمصر في إيطاليا، كما وجهت التحية للسفير محمود طلعت، مشيدة بجهود سفراء مصر بالخارج حول العالم، والتعاون بين وزارتي الخارجية والهجرة لتلبية رغبات ومطالب المصريين في الخارج ومناقشة مقترحاتهم.

ووفقا لبيان صحفي، أدارت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، حوارًا مفتوحا مع المشاركين، حرصت خلاله على استعراض استراتيجية عمل الوزارة منذ توليها المسئولية في أغسطس الماضي، متضمنة أهم المحفزات والتيسيرات التي عملت عليها الوزارة استجابة لطلبات المواطنين بالخارج والتي تتضمن التيسيرات والخدمات في مجالات التعليم والتأمين والإسكان والاستثمار.

وأكدت أن كل تلك الفرص والمحفزات سيتضمنها تطبيق تعمل الوزارة عليه حاليا مع وزارة الاتصالات وسيتم إطلاقه قريبا لخدمة المصريين بالخارج، كما استعرضت جهود الوزارة في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال المبادرة الرئاسية مراكب النجاة التي تنفذ في 70 قرية في 14 محافظة، لتدريب وتأهيل وتوعية الشباب والأمهات، مستعرضة دور المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج وجهوده الرامية إلى تأهيل وتدريب الشباب وفقا لمواصفات سوق العمل الأوروبي وبالتعاون مع الجانب الألماني.

وفي نفس السياق، استعرضت جهود الوزارة في تيسير جلب المصريين بالخارج سيارات بتسهيلات كبيرة، مؤكدة أن الدولة استمعت لكافة اقتراحاتهم وعملت على تذليل مختلف المعوقات وإجراء عدد من التعديلات، ليصبح القانون أكثر مرونة، حيث وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب على التعديلات الأخيرة، في جلسته يوميّ 27 و28 فبراير2023، والتي تضمنت عددا من التعديلات، تمثلت أبرزها في مد فترة التسجيل ودفع الودائع حتى 14 مايو المقبل، وفتح فترة جلب السيارة حتى 5 سنوات بعد تسديد كامل قيمة الوديعة المستحقة في المواعيد المعلنة، وخفض القيمة الوديعة من الضرائب الجمركية بنسبة 70%؜، تيسيرا على مختلف الفئات من المصريين بالخارج.

وأوضحت أن رئيس مجلس الوزراء وجه بإزالة كافة المعوقات في اللائحة التنفيذية لمبادرة «سيارات المصريين بالخارج»، مشيرة إلى أن هناك تطبيقا لمعرفة أسعار السيارات والجمارك، ضمن مبادرة «سيارات المصريين بالخارج»، وأن هذا التطبيق متاح للتسجيل وتلقي الطلبات، منذ الإعلان عن المبادرة.

كما تطرقت السفيرة سها جندي إلى ما يحدث عالميا من أزمات طاحنة أثّرت على اقتصادات الدول الكبرى، وعليه فقد أطلقت وزارة الهجرة مبادرة «مستثمرو مصر بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟»، والتي يحث فيها مستثمرونا حول العالم على الاستثمار في مصر.

وأشادت بحرص المستثمرين المصريين بالخارج على ضخ استثمارات في شرايين الاقتصاد الوطني، والترويج لما تمتاز به مصر من مميزات وتسهيلات وسبل جذب للاستثمار وبنية تحتية قوية، وأضافت: «حرصنا من خلال هذه المبادرة على أن نؤكد بالدليل القاطع أهمية الاستثمار في مصر والتميز الذي يتمتع به المستثمرون عند دخولهم إلى الأسواق المصرية، آخذين في الاعتبار الاستثمارات العملاقة لمستثمرينا بالخارج في السوق المصري والذي يعد من أفضل الأسواق في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية».

ولفتت إلى إطلاق العديد من المميزات للمستثمرين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة العقبات التي تواجههم، وعلى رأسها إصدار الرخصة الذهبية التي تُمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري ولا تحتاج لموافقات من عدة جهات مثل الرخصة التقليدية.

الوزارة حريصة على المتابعة المستمرة لما يطرحه أبناؤنا حول العالم

وحول خطوات إطلاق شركة مساهمة للمصريين بالخارج، أوضحت السفيرة سها جندي أنه مع انتهاء فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، وافق دولة رئيس مجلس الوزراء على التوصية الخاصة بإطلاق شركة للمصريين بالخارج، لتنسيق الجهود ونقل مقترحات المستثمرين والخبراء المصريين بالخارج حول ما يتعلق بآليات إطلاق شركة متخصصة لاستثمارات المصريين بالخارج، وصندوق لصغار المستثمرين، واقتراح أفضل المجالات الاستثمارية المتاحة أمام المصريين بالخارج، مؤكدة حرص الوزارة على إشراك كافة الخبراء المصريين بالخارج في النقاشات والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في التخطيط لإطلاق الشركة وتنوع مجالاتها، بما يسهم في ضخ استثمارات في مجالات مختلفة.

ومن ناحيته، أوضح السفير بسام راضي، أنه عمل في إيطاليا في الفترة من 2000 حتى 2004، ووجد تعاونا كبيرا من أبناء الجالية المصرية هناك، وشدد على أن أبواب السفارة مفتوحة للجميع، والجميع يعمل معا لخدمة الوطن، مؤكدا أن «أبناء الجالية المصرية في إيطاليا هُم أهلنا ودورنا رعايتهم وتحقيق مطالبهم بالتواصل مع مختلف الجهات وفقا للقانون»، مشيرا إلى التعاون مع وزارة الهجرة لمساعدة المصريين بالخارج، ومع كل من السفير محمود طلعت سفير مصر لدى الفاتيكان، والسفيرة منال عبد الدائم، قنصل مصر العام في ميلانو.

وفي ختام اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بكل المقترحات الفاعلة من جانب المصريين في الخارج والاستفادة من خبراتهم المتميزة في شتى المجالات، مؤكدة أنها ستعمل على دراسة كافة المقترحات التي تقدم بها أبناء الجالية، وأن الوزارة حريصة على المتابعة المستمرة لما يطرحه أبناؤنا حول العالم سواء عبر البريد الإلكتروني، ومجموعات التواصل، وأرقام التواصل مع الجاليات.