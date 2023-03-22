آخر موعد للاستفادة من استيراد سيارات المصريين بالخارج دون جمارك

أتاحت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تطبيقا إلكترونيا لاستيراد سيارات المصريين بالخارج معفاة من الجمارك والضرائب والرسوم، والذي يمكن تحميله عبر الهواتف الأندوريد وغيرها من الهواتف، ومن ثم التسجيل من خلاله واتباع خطوات استيراد السيارات من الخارج.

كما أضافت وزارة الهجرة التعديلات الجديدة عبر التطبيق، والتي شملت تخفيض قيمة الوديعة الدولارية بنسبة 70% من الضريبة الجمركية في شكل وديعة بالعملة الأجنبية تسترد بعد 5 سنوات، بالإضافة إلى مد فترة استيراد السيارة إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة.

آخر موعد للاستفادة من «استيراد السيارات» بدون جمارك

وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فإن آخر موعد للاستفادة من «استيراد السيارات» بدون جمارك هو يوم 14 مايو 2023، وذلك بحسب التعديلات الجديدة على القانون والتي تمثلت في مد فترة التسجيل والسداد من 4 إلى 6 أشهر.

شروك الاستفادة من استيراد السيارات من الخارج

وتمثلت شروط الإستفادة من استيراد سيارات المصريين بالخارج بدون جمارك أو ضرائب أو رسوم، في أن لا يقل عمر المتقدم للطلب عن 16 سنة، وأن تكون سنة صنع السيارات المراد استيرادها من الخارج 2019 وما بعدها.

كما يشترط وجود إقامة قانونية سارية في الخارج للمصري الراغب في استيراد السيارة، واستيفاء إجراءات التسجيل الأولى عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج، ويشترط استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة.

ويشترط على المصريين بالخارج سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، يستردها بعد 5 سنوات، بالإضافة إلى تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.