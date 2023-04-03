الدكتورة نادية عمارة توضح مفهوم الرسول عن صلة الرحم عبر قناة الناس

قالت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن مفهوم صلة الرحم، أوضح أنَّ الصلة لا تشترط أن يكون تعامل الأقارب حسن، إذ ليست هذه هي الصلة الحقيقية إنما الصلة الحقيقية للذي يقطع الصلة فتصله أنت.

صلة الرحم تعني صلة قاطعين الأرحام

وأضافت نادية عمارة في حديثها ببرنامج «جواهر المعاني في النص القرآني» على قناة «الناس»، أنَّه «ليس الواصل بالمكافئ إنما، إيلي يزورني أزوره من قرابتي وصلتي ورحمي وافهم أن دي صلة الرحم بس، لأ المفهوم خاص لما يكون في قطيعة، ولما يقطعك أنت توصله هذا هو المقصود».

الدعاء والتضرع للمولى عز وجل لإعانة المسلمين على وصل أرحامهم

ودعت الدكتورة نادية عمارة الله سبحانه وتعالى أنَّ يعين المسلمين على صلة كل العلاقات والصلات التي أمرنا الله تعالى بها أن نصلها.