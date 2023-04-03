أماكن وعناوين المدارس المصرية اليابانية المتاح التقديم لها للعام المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أماكن وعناوين المدارس المصرية اليابانية المتاح التقديم لها للعام الدراسي المقبل 2023-2024، وذلك بعد فتح باب التقديم علي الموقع الرسمي للمدارس اليابانية وذلك لمدة 15 يومًا، مؤكده علي تقديم المعلومات المطلوبة لاستكمال ملفك الشخصي.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة التأكّد من صحة رقم هاتفك المحمول لأن القائمين على المشروع سوف يستخدمونه للاتصال بك، مشيرة إلى أنَّ لوزارة التربية والتعليم الحق في عدم قبول طلب الالتحاق بأسرة المدارس اليابانية في حالة عدم توافر شروط الالتحاق لديه.

أماكن وعناوين المدارس المصرية اليابانية

محافظة القاهرة

- المدرسة المصرية اليابانية بزهراء مدينة نصر.

زهراء مدينه نصر مرحلة الـ4000 - مساكن الظباط - مدينة نصر - القاهرة

- المدرسة المصرية اليابانية بالقاهرة الجديدة.

القاهرة الجديدة جاردينيا هايتس (أبو الهول سابقا) جنينة المستثمرين الجنوبية التجمع الخامس – خلف سور الغابة المتحجرة.

- المدرسة المصرية اليابانية بالشروق 1.

شارع الكهرباء بجوار الصفا مول خلف جهاز مدينه الشروق.

-المدرسة المصرية اليابانية بالشروق 2.

مدينة الشروق مشتل الشروق - شارع الجراج - بجوار بنك القاهرة.

- المدرسة المصرية اليابانية بالشروق.

مدينة المستقبل المجمع التعليمي.

محافظة الجيزة

- المدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد.

مدينة الشيخ زايد الحي 117 المصرية اليابانية بالمنطقة الصناعية بأكتوبر الحي 11 الشماليات 6 أكتوبر المنطقة الصناعية.

- المدرسة المصرية اليابانية بالحي الثالث - بالسادس من أكتوبر.

قسم أول أكتوبر- شياخة الحي الثالث – السادس من أكتوبر.

- المدرسة المصرية اليابانية بحدائق أكتوبر.

مساكن دهشور أمام المركز الطبي ‏- السادس من أكتوبر.

محافظة القليوبية

- المدرسة المصرية اليابانية ببنها قسم أول الجزء الجنوبي بنها.

- المدرسة المصرية اليابانية بالعبور مدينة العبور الحي السابع بعد كارفور العبور امتداد مدرسة النيل الدولية.

محافظة الإسكندرية

- المدرسة المصرية اليابانية بالمنتزه.

اخر مدرسة علي اليمين بشارع الجراج ناصية مدرسة الزراعة امام شركة ادفينا ميدان عبد الوهاب الراس السودا.

- المدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب الحي السكني الأول أمام قصر ثقافة برج العرب.

- المدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب 2.

الإسكندرية برج العرب الجديدة الحي الثاني خلف مدرسة الشهيد مهيد الرسمية.

محافظة البحيرة

- المدرسة المصرية اليابانية بحوش عيسى.

قرية الشعراوي- حوش عيسى- البحيرة.

محافظة دميـــاط

- المدرسة المصرية اليابانية بدمياط الجديدة.

مدينة دمياط الجديدة الحي المتميز بجوار كمبوند دار مصر.

- المدرسة المصرية اليابانية كفر البطيخ.

قرية البساتين- مركز كفر البطيخ.

محافظة الدقهلية

- المدرسة المصرية اليابانية ميت غمر طريق ميت غمر.

أرض المصانع بجوار المنطقة الاستثمارية.

- المدرسة المصرية اليابانية ببنى عبيد.

مركز بني عبيد بجوار استاد بني عبيد الرياضي.

- المدرسة المصرية اليابانية بجمصة.

جمصة - الدقهلية بجوار مدرسة المتفوقين.

- المدرسة المصرية اليابانية تمى الأمديد قرية الربع - تمي الأمديد.

محافظة الشرقية

- المدرسة المصرية اليابانية بكفر صقر الشرقية - مركز كفر صقر- قرية سنجها (المؤانسة)- الزعاقة.

- المدرسة المصرية اليابانية بالزقازيق .

قسم ثاني الزقازيق - حي كفر عبدالعزيز - الزقازيق - الشرقية

- المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العاشر 1 المجاورة 37 الحي الخامس - قسم ثان - العاشر من رمضان - الشرقية.

- المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العاشر 2.

مجاورة 72 العاشر من رمضان.

محافظة الغربية

- المدرسة الشهيد كريم يحي رفعت محمد شوقي المصرية اليابانية.

شارع الصياد بجوار إدارة شرق المحلة الكبرى.

- المدرسة المصرية اليابانية بطنطا.

اخر مجمع الجلاء التعليمي.

- المدرسة المصرية اليابانية بسمنود محافظة الغربية.

- سمنود - قرية ميت هاشم - طريق المحلة زفتى.

محافظة كفر الشيخ

المدرسة المصرية اليابانية بيلا قرية إبشاي- مركز بيلا.

محافظة المنوفيـة

المدرسة المصرية اليابانية بقويسنا المنوفية.

قويسنا - المنطقة الصناعية - المنطقة الرابعة بجوار مصنع الطوب الرملي.

- المدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم

المنوفية - شبين الكوم - نزلة الكوبري العلوي.

محافظة السـويـس

- المدرسة المصرية اليابانية بالسويس.

- السلام 1 بجوار سور الجامعة وخلف المعهد العالي للهندسة - حي فيصل - السويس.

محافظة الإسـماعيلية

- المدرسة المصرية اليابانية بالإسماعيلية.

الإسماعيلية - الكيلو 7 - أرض فيديكو.

محافظة بورسعيد

- المدرسة المصرية اليابانية ببورسعيد.

تقاطع شارع العبور و اسوان امام معمل البرج - حي العرب - بورسعيد.

- المدرسة المصرية اليابانية ببورفؤاد بورسعيد - مدينة بورفؤاد - بجوار مركز شباب سبورتنج.

محافظة شمال سيناء

- المدرسة المصرية اليابانية بالعريش مدينة العريش - حي تقسيم ثاني العريش.

محافظة جنوب سيناء

المدرسة المصرية اليابانية بطور سيناء حي النصر - طور سيناء.

- المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ بجوار أرض الجمعية للبناء والإسكان أممام جامعة الملك سلمان حي النور - شرم الشيخ.

محافظة الفيوم

- المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الفيوم.

مدينة الفيوم الجديدة طريق أسيوط الغربي 40.

- المدرسة المصرية اليابانية بمنشأة سنورس الفيوم.

مركز سنورس منشأة طنطاوي مفارق كمال بركات.

محافظة أسيوط

- المدرسة المصرية اليابانية بأسيوط الجديدة .

أسيوط الجديدة - ابني بيتك - المرحلة الثانية - بجوار عمارات محلب.

محافظة المنيـــا

- المدرسة المصرية اليابانية بمدينة المنيا الجديدة.

المنيا الجديدة- الحي الخامس.

محافظة بنى سـويف

- المدرسة المصرية اليابانية ببني سويف الجديدة.

بني سويف الجديدة الحي الرابع.

محافظة قنا

- المدرسة المصرية اليابانية بمدينة قنا.

قنا مساكن عثمان خلف نادى طلائع مينا.

محافظة سوهاج

- المدرسة المصرية اليابانية بسوهاج.

ساحل طهطا- طهطا.

محافظة أسوان

المدرسة المصرية اليابانية الرديسية.

الرديسية قبلي- مركز ادفو.

- المدرسة المصرية اليابانية بحي العقاد

امتداد العقاد بجوار نيابة المرور.

محافظة البحر الأحمر.

- المدرسة المصرية اليابانية بالغردقة.

أول طريق الحجاز - بجانب مديرية التربية والتعليم الجديدة.

- المدرسة المصرية اليابانية بالغردقة 2.

تقسيم النور - الأحياء.

محافظة الوادي الجديد

- المدرسة المصرية اليابانية بالوادي الجديد الخارجة.

بجوار مركز الاشعاع الحضاري.

محافظة مرسى مطروح

- المدرسة المصرية اليابانية بمرسى مطروح

حي الكيلو 7.