«التعليم» تعلن الأوراق المطلوبة للتقديم بالمدارس المصرية اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة للتقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2023، بعد فتح باب التقديم اليوم، من خلال الرابط ولمدة 15 يومًا، في 51 مدرسة بـ26 محافظة، التي تدرس المنهج المصري الجديد باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تنمي شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.

المستندات المطلوبة للتقديم في المدارس اليابانية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المستندات المطلوبة في أثناء عملية ملء بيانات التقدم، وبعد اجتياز الاختيار المبدئي تمهيدًا للمقابلة الشخصية مع الطالب، وهي كالتالي:

- شهادة ميلاد مميكنة للطفل/ التلميذ، حديثة الإصدار «لا تزيد عن شهر بالعلامة المائية».

- بطاقة الرقم القومي لولي الأمر «سارية».

- إثبات محل الإقامة للعنوان الحالى بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بـ6 أشهر على الأقل «توثيق رسمي»، وذلك فى حالة اختلاف محل الإقامة الحالي عن المثبت في بطاقة الرقم القومي.

- التوقيع على إقرار ولي الأمر «عدد 2 أصل نسخة لولي الأمر ونسخة للمدرسة»، وفي حالة مخالفة ولي الأمر لأي من بنود الإقرار، لا يُقبل ملف الطفل، ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات.