التعليم تحدد قواعد التقديم للمدارس المصرية اليابانية.. لا نقل ولا تحويل

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قواعد التقديم للمدارس المصرية اليابانية، للعام الدراسي المقبل 2023/2024، رياض الأطفال والابتدائية، وذلك بعد فتح باب التقديم إلكترونيا لمدة 15 يوما.

وشددت «التعليم»، على وجوب التأكد من ملء كل البيانات المطلوبة في كل فقرة بدقة، حتى يتم حفظ البيانات، وتتم عملية التقدم بنجاح، وملء البيانات الشخصية بحرص، مع كتابة الاسم رباعيا وفقا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي، والعنوان المدرج في بطاقة الرقم القومي، وعنوان آخر يمكن إثباته في حالة اختلافه عن المدرج ببطاقة الرقم القومي.

المدارس المصرية اليابانية.. لا يتم النقل أو التحويل

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن أي محاولة لتقديم بيانات مغلوطة أو مستندات غير معتمدة، سيتم الاستبعاد نهائيا، وذلك حتى تتاح الفرص للجميع بسهولة ووفقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتكون كل مدرسة وحدة منفصلة عن الأخرى، ولا يحق لأي متقدم اختيار أكثر من مدرسة، ولا يتم النقل أو التحويل من أي مدرسة لأخرى تحت أى مسمى أو لأي سبب، إلا بتقديم جديد في المواعيد المحددة، ومن يقوم بذلك يعرض طلبه للحذف بالكامل.

وأكدت الوزارة، أن يكون البريد الإلكتروني المسجل على صفحة التقدم مفعل، وأن يتم الاحتفاظ بكلمة المرور، وفي حالة فقدان البريد الإلكتروني أو كلمة المرور، تصبح المسئولية كاملة على ولى الأمر في حال عدم القدرة على التواصل، ودون أدنى مسئولية على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في قبوله بالمدارس.

المدارس المصرية اليابانية.. تسجيل البيانات مرة واحدة

أوضحت وزارة التعليم، أنه يتم تسجيل رقم هاتف محمول صحيح ومملوك لصاحب الطلب للتواصل من خلاله، وفي حال عدم صحة الرقم أو عدم إمكانية التواصل عليه، تكون المسئولية على ولي الأمر، ودون أدنى مسئولية على المدرسة، أي خطأ في البيانات الشخصية قد يتسبب في عدم القدرة على التواصل مع ولي الأمر، وقد يتسبب في فقدان الفرصة الوحيدة المتاحة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يجب أن يراعي ولى الأمر تسجيل بيانات الطفل مرة واحدة فقط، وفى حالة تسجيل بيانات نفس الطفل لأكثر من مرة، سيتم حذف الطلب تلقائيا، ولن يكون لولي الأمر حق إعادة التقديم مرة أخرى، أو الرجوع إلى الوزارة بأي حق قانوني.