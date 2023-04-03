أماكن الفسحة يوم شم النسيم 2023 في محافظة مطروح.. شواطئ ومناطق أثرية

تتنوع أماكن الفسحة يوم شم النسيم 2023 في محافظة مطروح، في ظل وجود عدد من المناطق السياحية والمزارات المختلفه بها، من أماكن شاطئية وأثرية تجذب المواطنين، سواء من أبناء المحافظة، أو الزائرين الراغبين في قضاء هذا اليوم في مطروح والساحل الشمالي.

أماكن الفسحة يوم شم النسيم 2023 في محافظة مطروح

أماكن الفسحة يوم شم النسيم 2023 في محافظة مطروح تبدأ من مدينة مرسى مطروح العاصمة، حسبما قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لـ«الوطن»، والتي يوجد بها عديد من المزارات السياحية، منها هضبة عجيبة التي يعشقها جميع زوار وسياح مطروح، وحمام كيلوباترا، وصخرة ليلى مراد.

وذكر المحافظ، أن شواطئ مطروح تمتد بطول أكثر من 30 كيلومترا من شاطئ مينا حشيش حتى شاطئ الأبيض، والتي يقضي عليها المواطنون يوم شم النسيم، للاستمتاع بالأجواء الصافية وألوان البحر الفيروزية والرمال البيضاء والهدوء والاستجمام، وتناول الأطعمة والمأكولات المختلفة مع الأسر والأطفال والشباب، إضافة إلى المتاحف الأثرية، مثل متحف مطروح الأثري وسط المدينة بجوار مكتبة مصر العامة، والذي يضم مئات القطع الأثرية، والتي تعود إلى عصور رومانية وفرعونية، وحدائق عامة مثل حديقة كليوباترا وحديقة الغزالة وحديقة راضي.

أماكن التنزه في العلمين وسيوة

وتتميز أماكن الفسحة يوم شم النسيم 2023 في محافظة مطروح بجاهزية عدة مدن لاستقبال الزائرين من الرحلات من مختلف مدن ومحافظات مصر والسياح الأجانب، ومنها مدينة سيوة، والتي تعد من أجمل المدن التي تتميز بالسياحة البيئية في مصر، من رحلات السفاري في الصحراء، وبحر الرمال، والفنادق والمنتجعات السياحية المقامة بها على الطراز البيئي السيوي القديم، والمبنية بـ«الكرشيف»، وهو مزيج من الملح والطين وجذوع النخيل، بجانب عيون المياه الطبيعية، وبحيرات الملح والمعابد والمزارات المتنوعة، إضافة إلى مدينة العلمين الجديدة، وشواطئها الطبيعية الخلابة، مما يجذب المصريين والأجانب للاستمتاع بالمظاهر والأماكن السياحيه بها، وقضاء أوقات مميزه بزيارتها والتعرف على جميع الأماكن المتنوعة بها.

وأوضح، أن مرسي مطروح وسيوة والعلمين استعدت بشكل جيد لشم النسيم وعيد الفطر، لاستقبال جميع عشاق محافظة مطروح والاستمتاع بمزارتها السياحية المتنوعة.