محافظ مطروح: وصول نسبة الإشغالات في منتجعات وفنادق سيوة إلى 100%

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن جميع المنتجعات السياحية والفنادق في سيوة كاملة العدد خلال إجازة نصف العام بنسبة 100%، في ظل الإقبال الشديد على مستوى الجمهورية للاستمتاع بالسياحة الشتوية في واحة السحر والجمال، خاصة وأن أجوائها دافئة نهارا.

معابد ومزارات فرعونية في سيوة

وأضاف محافظ مطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم، أن سيوة تتميز بتنوع السياحة بها من مزارات تعود للعصر الفرعوني، مثل معبد آمون وجبل الموتى، الذي يوجد به مدافن لعدة أسر فرعونية ومومياوات محنطة بداخله، ومتحف البيت السيوي والذي يضم جميع وسائل الحياة المعيشية في السيوه قديما مثل أدوات الزراعة البدائية، وأدوات الطهي القديمة، والملابس السيوية التاريخية.

سفاري ومشاهدة غروب الشمس

وأشار المحافظ إلى أن واحة سيوة تتميز بوجود عيون مياه طبيعيه يستمتع بها الزائرون الاستحمام بها مثل عين كليوباترا جوبا وعين في 12 وعين العرايس، كما تتميز برحلات السفاري في بحر الرمال الأعظم الاستمتاع بعده مناطق من خلال سيارات متخصصه في هذه الرحلات، وتناول الشاي السيوي على الحطب في الصحراء في أماكن جميلة وبديعة يستمتعون بها، بالإضافة إلى متابعه أجمل مشاهد غروب الشمس، من عدة أماكن منها جزيرة فطناص وقلعه شالي الأثرية من أعلى نقاط في سيوة وجبل الدكرور.

أجانب من دول العالم يزورون واحة آمون

ولفت محافظ مطروح إلى أن رحلات سيوة تتضمن مصريين و تأتي من شباب الجامعات المصرية، ومن الأسر القادمة من المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى الأجانب القادمين من مختلف دول العالم مثل إيطاليا وبولندا وألمانيا والفلبين وأندونيسيا وسنغافورة، وبعض دول أمريكا الشمالية والجنوبية والدول العربية لزيارة المعالم السياحية، التي تجذب جميع الزائرين من داخل وخارج مصر.