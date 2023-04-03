رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مصرع 19 شخصا في انزلاق تربة بالكونغو الديمقراطية

كتب:

أ ش أ
10:21 ص | الإثنين 03 أبريل 2023
انزلاق التربة - صورة أرشيفية

انزلاق التربة - صورة أرشيفية

أعلنت السلطات فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الاثنين، مصرع ما لا يقل عن 19 شخصا إثر انزلاق تربة بشرق البلاد.

البحث عن ضحايا آخرين

وقالت السلطات حسبما أفادت قناة «فرانس 24 »، إنّ الكارثة وقعت فى قرية بولوا بمقاطعة شمال كيفو، مشيرا إلى أن البحث عن ضحايا آخرين سيستمر، وأن ما تم الإعلان عنه من ضحايا حصيلة أولية.

وأضافت أن نحو 25 امرأة برفقة أطفالهن، كن يغسلن ملابسهن في ساقية عند سفح الجبل عند حدوث انزلاق التربة، مما أدى إلى طمس بعضهن.

اقرأ المزيد:

قناة «الناس» تذيع تلاوة خاشعة للشيخ أيمن منصور من الكونغو.. «فيديو»

«القاهرة الإخبارية»: عودة الناجين من هجوم شرق الكونغو إلى قريتهم المحترقة

رئيس الكونغو الديمقراطية يجري مباحثات مغلقة مع وفد مجلس الأمن

قناة القاهرة الإخبارية: ارتفاع ضحايا انزلاق التربة في بيرو لـ18 حالة وفاة

إيطاليا تعلن حالة الطوارئ في جزيرة «إيسكيا» بعد حادث انزلاق التربة
بقلم أ ش أ