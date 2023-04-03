مصرع 19 شخصا في انزلاق تربة بالكونغو الديمقراطية

أعلنت السلطات فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الاثنين، مصرع ما لا يقل عن 19 شخصا إثر انزلاق تربة بشرق البلاد.

البحث عن ضحايا آخرين

وقالت السلطات حسبما أفادت قناة «فرانس 24 »، إنّ الكارثة وقعت فى قرية بولوا بمقاطعة شمال كيفو، مشيرا إلى أن البحث عن ضحايا آخرين سيستمر، وأن ما تم الإعلان عنه من ضحايا حصيلة أولية.

وأضافت أن نحو 25 امرأة برفقة أطفالهن، كن يغسلن ملابسهن في ساقية عند سفح الجبل عند حدوث انزلاق التربة، مما أدى إلى طمس بعضهن.