  الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 شبان فلسطينيين في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 6 شبان فلسطينيين من مناطق متفرقة في القدس المحتلة.

قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الطور

وذكرت هيئة شؤون الأسرى، في بيان صحفي، إنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت الناشطين المقدسيين مأمون عباسي من منزله في رأس العامود، وآلاء الصوص من بيتها في بيت حنينا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الطور واعتقلت 4 شبان، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها ومصادرة هواتفهم الشخصية.