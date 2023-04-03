زلزال بقوة 7 درجات يضرب منطقة بحيرات تشامبري في بابوا غينيا الجديدة

ضرب زلزال بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، منطقة بحيرات «تشامبرى» في بابوا غينيا الجديدة، ووقع مركزه على عمق 62 كيلومترًا، وفقًا لما أعلنه مركز المسح الجيولوجي الأمريكي.

سقوط ضحايا جراء الهزة الأرضية القوية

وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، أنَّ عمال الإغاثة من الكوارث بدأوا في عملية تقييم حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال القوى الذى ضرب البلاد قبل ساعات، لافتة إلى أنه لم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا جراء الهزة الأرضية القوية.

بدوره، قال القائم بأعمال مساعد مدير مرصد بورت مورسبي الجيوفيزيائي ماثيو مويهوي، إنَّ بعض المباني والمنازل الكائنة بالقرب من مركز الزلزال في الجزء الشمالي من الدولة الواقعة في المحيط الهادئ قد تدمرت، مشيرا إلى أن عمال الإغاثة ما زالوا يحاولون التحقق مما إذا كان هناك حالات وفاة أو إصابات خطيرة جراء الهزة الأرضية.

وأضاف مويهوي أنَّ هذه المنطقة لا يوجد بها شبكة اتصالات مكتملة، ولذلك فقد يستغرق تقييم حجم الضرر جراء الزلزال القوى عدة أيام.