تفاصيل زلزال بابوا غينيا الجديدة.. عمقه 80 كيلومترا

شهدت بابوا غينيا الجديدة الواقعة جنوب غرب المحيط الهادي، زلزالا قويا بلغ قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر بعمق 80 كيلومترا تحت سطح الأرض، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

بؤرة زلزال بابوا غينيا الجديدة شرق «جايابورا» الإندونيسية

وتقع بابوا غينيا الجديدة فوق «حزام النار»، وهو عبارة عن قوس من الصدوع الزلزالية حول المحيط الهادئ، تشيع فيه الزلازل.

وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، في بيانات نشرها عبر موقع الإلكتروني، في وقت سابق عقب وقوع الهزة، إن بؤرة زلزال بابوا غينيا الجديدة، وقعت على عمق 73 كيلومترا.

وأضاف «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، في وقت سابق، إن بؤرة زلزال بابوا غينيا الجديدة، وقعت على مسافة 336 كيلو متر بين الشرق والجنوب الشرقي من «جايابورا» الإندونيسية.

وأشارت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إلى أن زلزال بابوا غينيا الجديدة، بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، بعمق 62 كيلومترا تحت سطح الأرض.

زلزال بابوا غينيا الجديدة وقع على بعد 97 كم من ويواك

ولم تستبعد هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، أن يكون زلزال بابوا غينيا الجديدة، تسبب بأضرار في المنطقة بسبب طبيعة أرضها الرخوة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأضافت «المسح الجيولوجي»، أن بؤرة زلزال باباوا غينيا الجديدة، وقعت على بعد 97 كيلو متر من مدينة ويواك الساحلية، وعلى بعد حوالى 100 كيلومتر شرقي الحدود مع إندونيسيا، فيما لم تصدر تحذيرات من خطر حدوث موجات المد العاتية «تسونامي».