زلزال بقوة  6.9 درجة يضرب شبه جزيرة كامشاتكا الروسية

ضرب زلزال بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر، شبه جزيرة كامشاتكا الواقعة في أقصى شرق روسيا.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قالت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إن قوة زلزال ضرب قرب الساحل الشرقي لـ شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، بلغت 5.7 درجة على مقياس ريختر.

بؤرة زلزال شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية على عمق 100 كم

قال مركز رصد «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن قوة زلزال شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، بلغت 6.5 درجة على مقياس ريختر، مضيفا عبر موقعه الإلكتروني، إن البؤرة وقعت على عمق 100 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وأوضح «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن بؤرة زلزال شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، وقعت على مسافة 28 كيلو متر بين الجنوب والجنوب الغربي من «بتروبافلوفسك».

وأشارت مديرة فرع كامتشاتكا للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية دانيلا تشيبروف، إلى شعور السكان بالزلزال.