مطروح تستعد لهبوب عواصف ترابية بغرفة عمليات ورفع حالة الطوارئ

تشهد بعض المناطق في محافظة مطروح نشاطا في حركة الرياح المحملة بالأتربة، والقادمة من الصحراء الغربية، خاصة في المناطق الواقعة غرب مدينة مرسى مطروح في اتجاه النجيلة وسيدي براني، وحتى السلوم، والقرى والنجوع المجاورة لها.

طوارئ في مطروح

وحول حالة الطقس اليوم غير المستقر، قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لـ«الوطن»، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بإدارة الأزمات بالمحافظة، ومتابعة مع غرف عمليات مجالس المدن في جميع المدن الثمانية، بداية من مدينة الحمام شرقاً والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة، مشيرا لاستقبال الشكاوى من المواطنين والرد على استفساراتهم والتفاعل معها على مدار الساعة.

وذكر المحافظ، بأنه لا توجد أي مشاكل حتى الآن، وأجهزة المحافظة مستمرة في المتابعة لحظة بلحظة لحين استقرار حالة الطقس، وهدوء حركة الرياح المحملة بالأتربة.

«صحة مطروح» تحذر من العواصف الترابية

وحذر الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة في مطروح، مرضى الجيوب الأنفية وكبار السن من النزول في الأجواء غير المستقرة، والتي تشهد هبوب رياح محملة بأتربة ورياح أو عواصف ترابية، مما تؤثر سلبا عليهم.

كانت هئية الأرصاد الجوية حذرت من نشاط للرياح المحملة بالأتربة، والتي تتعرض لها بعض المناطق في محافظه مطروح، ومنها سيوة والسلوم، وتأثيرها على بعض المحافظات الأخرى، وذلك بدءًا من اليوم الاثنين حتى غدا الثلاثاء، في ظل عدم استقرار حالة الطقس.