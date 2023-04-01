حالة الطقس اليوم 1-4-2023.. استمرار انخفاض درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر، إذا توقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة صباحا مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في مصر

بشأن حالة الطقس اليوم، من المتوقع أن تتكون اليوم السبت، شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

تشهد البلاد استمرار انخفاض درجات الحرارة والشعور بالصقيع، لذا ناشد الخبراء المواطنين، بعدم تخفيف الملابس حتى يتجنبوا الإصابة بنزلات البرد.

تأتي درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم السبت 1-4-2023 على مدن الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 23- 14

- العاصمة الإدارية 23- 14

- أكتوبر 23- 13

- بنها 23- 14

الطقس في دمنهور

- دمنهور 22- 14

- وادي النطرون 22 - 13

- كفر الشيخ 22- 14

- المنصورة 22- 13

حالة الطقس في الزقايق

- الزقازيق 23- 14

- شبين الكوم 23- 14

الطقس في طنطا

- طنطا 22 - 14

الطقس في دمياط

- دمياط 22- 14

- بورسعيد 21- 13

- الإسماعيلية 24- 12

- السويس 23- 13

- العريش 22- 14

- رفح 21- 13

- رأس سدر 23- 14

- نخل 19- 10

الطقس في سانت كاترين

- كاترين 16- 08

- الطور 24- 15

- طابا 21- 14

- شرم الشيخ 25- 17

- الإسكندرية 22- 14

- العلمين الجديدة 22- 13

- مطروح 22- 14

- السلوم 23- 14

- سيوة 24- 11

- رأس غارب 23 - 14

- الغردقة 26- 16

- سفاجا 25- 14

- مرسى علم 25- 15

- شلاتين 27- 18

- حلايب 25- 17

- أبو رماد 24- 16

- رأس حدربة 26 - 17

- الفيوم 24- 13

- بني سويف 24- 12

- المنيا 24- 12

- أسيوط 25- 12

الطقس في سوهاج

- سوهاج 26- 13

- قنا 26- 15

- الأقصر 27- 16

الطقس في أسوان

- أسوان 27- 16

- الوادي الجديد 26- 13

- أبو سمبل 26- 16.