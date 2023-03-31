حالة الطقس اليوم الجمعة 31-3-2023 على جميع الأنحاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الجمعة 31-3-2023، تسوده أجواء ربيعية، لأن مصادر الكتل الهوائية التي تتعرض لها مصر حاليا، شمالية قادمة من جنوب أوروبا، إذ تعمل على اعتدال درجات الحرارة اليوم، وهو من عمل على حجب أشعة الشمس معظم ساعات النهار أمس الخميس.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء ستكون مائلة للدفء على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومدن ومحافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء والمحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مؤكدة أن هناك ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة، بدء من غدا السبت وحتى نهاية الأسبوع، بسبب تعرض البلاد لمنخفض جوي قادم من المناطق الصحراوية، يعمل على ارتفاع درجات الحرارة العظمى على جميع أنحاء البلاد.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم الجمعة 31-3-2023 على مدن الجمهورية وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

- القاهرة 21 - 15

- العاصمة الإدارية 21 - 14

- أكتوبر 22 - 14

- بنها 21 - 15

- دمنهور 21 - 13

- وادي النطرون 22 - 14

- كفر الشيخ 20 - 14

- المنصورة 21 - 13

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 21 - 14

- طنطا 22 - 13

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 19 - 14

- السويس 21 - 13

- العريش 20 - 13

- رفح 19 - 13

- رأس سدر 22 - 13

- نخل 21 - 07

- كاترين 18 - 04

- الطور 22 - 17

- طابا 20 - 14

- شرم الشيخ 24 - 15

- الإسكندرية 18 - 13

- العلمين الجديدة 19 - 14

- مطروح 19 - 14

- السلوم 18 - 12

- سيوة 18 - 12

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 24 - 15

- سفاجا 23 - 15

- مرسى علم 24 - 16

- شلاتين 27 - 17

- حلايب 24 - 16

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 26 - 17

- الفيوم 21 - 12

- بني سويف 21 - 12

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 22 - 12

- سوهاج 23 - 13

- قنا 27 - 15

- الأقصر 26 - 15

- أسوان 28 - 16

- الوادي الجديد 25 - 12

- أبو سمبل 27 - 14