زاهي حواس: منتجون في هوليوود مهتمون بتحويل روايتي عن «الملك خوفو» لفيلم

قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية، إنَّه نشر اليوم في باريس أول رواية عن الملك خوفو وعنوانها «الملك خوفو والغرفة السرية»، لافتًا إلى أنَّ بعض صناع الأفلام في هوليوود مهتمين بتحويل هذه الرواية إلى فيلم.

نشر الرواية باللغة العربية الشهر المقبل

وأضاف «حواس» في تصريحات صحفية اليوم، أنَّ الرواية، تمّ نشرها في دار نشر «orients editions»، مشيرًا إلى أنَّ الرواية سيتمّ نشرها باللغة العربية الشهر المقبل بواسطة دار نهضة مصر في القاهرة.

الأهرامات أسرار وسحر

وأشار حواس إلى أنَّ الشهر الماضي شهد أيضًا حفل توقيع كتابه الجديد «الأهرامات أسرار وسحر» والذي صوره المصور الإيطالي العالمي ساندروا فانيني «Sandro Vanini»، موضحًا أنَّه يحكي في الكتاب علاقته بالهرم والقصص والحكايات الغريبة التي صادفته في حياته، لافتًا إلى أنَّ الكتاب يصور كل أهرامات مصر والملوك الذين بنو الأهرامات.

وأشار إلى أنَّ كتاب «الأهرامات أسرار وسحر»، يبلغ طوله متر وعرضه نصف متر ويزن 18 كيلوجرامًا، لافتًا إلى أنَّ الكتاب من أعظم الكتب عن الآثار المصرية وخاصة الأهرامات وقد نشر من هذا الكتاب 750 نسخة حتى الآن.