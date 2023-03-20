زاهي حواس لـ إيمان الحصري: الملك خوفو ليس مدفونا أسفل هرمه مثل باقي الملوك

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، إن أسفل الأهرامات يدفن الملك داخل مقبرة، عدا هرم خوفو لا يوجد أسفله الملك لأسباب كثيرة، لافتا إلى أن هرم خوفو هو الهرم الوحيد الذي يحتوي على أشياء مختلفة ليست موجودة بالأهرامات الأخرى.

الإله الأساسي عند المصريين القدماء

وأضاف «حواس»، خلال لقاء ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن المصري القديم كان يعتقد بأن الإله رع هو الإله الأساسي في الدولة القديمة، وبالتالي فكرة الهرم جاء من اعتقاد المصري القديم بأن العالم كان مليئا بالمياه وبداخله تل يسمى بالتل الأزلي.

ولفت إلى أن المصري القديم كان يعتقد بأن الإله الأعظم «رع» خلق نفسه بنفسه من هذا التل، وبالتالي أصبح هذا التل هو الهرم، المدفون أسفله الملك، ويتخذ من الهرم كسلم للصعود للسماء.

فكرة إنشاء الأهرامات

وأشار إلى أن فكرة بناء الأهرامات الضخمة استمرت حتى الأسرة الرابعة، نظرا لوجود حجارة تساعد على ذلك، بينما في الأسرتين الخامسة والسادسة تقلص حجم الأهرامات ليست اقتصاديا ولكن لأنه لا يوجد حجارة.