زاهي حواس يحكي أسرار أبو الهول لوفد إيطالي رفيع: لا توجد مدينة مفقودة تحته

التقى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، وفد إيطالي رفيع المستوى، يضم أساتذة من الجامعات والعديد من المثقفين، أمام تمثال أبو الهول بالجيزة.

وقال «حواس» للوفد، إن أبو الهول صخرة صماء، يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني، شارحا كيفية بناء الأهرامات، واكتشاف مقابر العمال بناة الهرم، مشيرًا إلى أن تلك الادعاءات التى تقول إن هناك مدينة مفقودة تحت أبو الهول، لا تمت للواقع بأية صلة، وليس لها أى دليل علمي على الإطلاق.

«حواس»: بردية وادي الجرف أهم كشف في القرن الـ21

وقال «حواس»، إن أهم كشف في القرن الـ21 هو اكتشاف بردية وادي الجرف، التي تحدثنا عن أسرار كثيرة في بناء هرم خوفو.

وحسب البيان الصحفي الصادر عن مكتب «حواس»، تحدث عن تفاصيل نتائج أعمال مشروع استكشاف الأهرامات «ScanPyramids»، حيث الكشف عن ممر جمالوني بالوجه الشمالي لهرم الملك خوفو الأكبر، يبلغ طوله 9 أمتار، وعرضه حوالي 2.10 مترا، مشيرا إلى أنه حفر في وادي الملوك منذ سبع سنوات بحثًا عن قبر الملكة نفرتيتي، من أجل مومياءها من خلال الحمض النووي.

وأضاف أننا نبحث الآن عن هرم الملك حوني، ومقبرة إيمحتب في سقارة، وأن البعثة بدأت بالفعل العمل بالمنطقة، كما نبحث أيضا عن الملكة نفرتيتي في الأقصر، كما نعمل الآن في مقبرة الملك رمسيس الثاني.

وتحدث «حواس»، عن اكتشاف المدينة الذهبية المفقودة بالاقصر، التي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام، موضحا أن تاريخ المدينة إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ كآمون، أي منذ 3000 عام.