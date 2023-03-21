زاهي حواس: أبو الهول صخرة صماء ولا توجد مدينة مفقودة أسفله

قال عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، إنّ تمثال أبوالهول صخرة صماء، والادعاءات التي تزعم بوجود مدينة مفقودة تحت أبو الهول لا تمت للواقع بأي صلة، إضافة إلى أنّه لا يوجد أي دليل علمي عليها على الإطلاق، موضحًا أنّ تمثال أبو الهول يرجع إلى الملك خفرع مؤسس الهرم الثاني.

الكشف عن ممر جمالوني في هرم الملك خوفو

وأضاف حواس، خلال لقائه اليوم الفنان العالمي «روب لو»، والوفد المرافق له خلال شرحه كيفية بناء أهرامات الجيزة، أنّ مشروع سكان بيراميدز ScanPyramids، نجح في الكشف عن ممر جاملوني في الوجه الشمالي لهرم الملك خوفو الأكبر، يبلغ طوله 9 أمتار، وعرضه نحو 2.10 متر، لافتا إلى أنّ هذا الاكتشاف يعتبر أهم اكتشاف تم خلال القرن الـ21 بمنطقة أهرامات الجيزة.

المدينة الذهبية المفقودة في الأقصر

وأوضح حواس أنّ المدينة الذهبية المفقودة في الأقصر، والتي تم اكتشافها مؤخرا يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

وقال وليد البطوطي سفير المرشدين السياحين في العالم، الذي رافق فيها الفنان العالمي خلال زيارته لمصر، أنّ الفنان والوفد المرافق له زاروا معبد أبو سمبل في أسوان والنوبة، كما احتفل بعيد ميلاده في معبد أبو سمبل، موضحًا أنّ هذا الوفد زار أيضا منطقة وادي الملوك والملكات ومعبد حتشبسوت، ومقبرة الملك توت عنخ آمون، والمدينة الذهبية المفقودة في الأقصر.