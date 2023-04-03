«القوى العاملة» تختتم دورة تدريبية للشباب على مهن يحتاجها سوق العمل

أعلنت وزارة القوى العاملة، ختام البرنامج التدريبي على مهنة صيانة وإصلاح الأجهزة المنزلية لـ15 متدربا من الشباب، وكذلك الاختبار النهائي للمتدربين، بعد انتهاء مدة البرنامج التدريبي بمركز تدريب مهني أشمون بمحافظة المنوفية، في إطار الخطة التدريبية للعام الجاري، وتنفيذا لتوجيهات حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، بالاهتمام بالشباب من الجنسين، وتوفير فرص تدريب مهني تؤهلهم للحصول على فرص عمل داخل منشآت القطاع الخاص ووفقا لمتطلبات سوق العمل في المحافظات.

تأهيل الشباب لدخول سوق العمل

وأوضح سعد عبدالرحيم، مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، أنّ ذلك يأتي إيمانا من المديرية بدورها في تأهيل الشباب لدخول سوق العمل، سواء بالحصول على فرص عمل لائقة وحقيقية، أو من خلال بدء مشروعاتهم الخاصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

ولفت إلى أنّه جرى تنفيذ البرنامج التدريبي المجاني على مهن صيانة وإصلاح الأجهزة المنزلية لعدد من الشباب، ضمن برامج التدريب التحويلي التي تقدمها المديرية لحملة المؤهلات المتوسطة والعليا من أبناء المحافظة أو المقيمين فيها على المهن التي يتطلبها سوق العمل.

اجتياز فترة التدريب بشكل ناجح

وأضاف مدير المديرية، أنّ فعاليات الختام حضرها مدير عام مراكز التدريب ومدير منطقة عمل أشمون، نادية السقا، وجمال خلاف، مسؤول التدريب، موضحا أنّ المتدربين اجتازوا فترة التدريب بشكل ناجح، ونتائج التدريب فاقت المتوقع، كما أنّ المتدربين حصلوا خلال البرنامج على المعرفة والأساليب الخاصة بالمهنة بهدف تخريج شباب مؤهل.