وزير القوى العاملة يبدأ عمله من مقر العاصمة الإدارية ويتابع التجهيزات «صور»

باشر وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الأربعاء، مهام عمله مع فريق العمل الفني بالوزارة، من داخل المقر الجديد في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد المبنى وتابع انتظام سير العمل، واستكمال إجراءات التسكين التدريجي للعاملين بالوزارة داخل المقر.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات الجارية نحو الانتقال بشكل كامل إلى العاصمة الإدارية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشاد «شحاتة» بالتجهيزات داخل المقر، وقال إنها تتمتع بأفضل التقنيات وأحدث النظم التكنولوجية لمواكبة تطورات العصر، بما يسهم في تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل وعاجل.

الوزير يستمع لشرح تفصيلي للوحدات والقطاعات بالمقر الجديد

واستمع الوزير في جولته داخل المبنى لشرح تفصيلي من منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، رئيس اللجنة المختصة بمتابعة إجراءات الانتقال لـ العاصمة الإدارية الجديدة، كما تفقد مكاتب الموظفين، ورؤساء الإدارات المركزية، وقاعات الاجتماعات، ومدخل العاملين الذي يعمل بالكروت الذكية، والمربوط إلكترونيا بإدارات الموارد البشرية والحسابات.

تدريب العاملين وتأهيلهم للانتهاء من عملية التحول الرقمي

وشهدت جولة الوزير مناقشات مع أعضاء اللجنة المختصة بمتابعة إجراءات الانتقال، للوقوف على الموقف الحالي بشأن الاستعدادات الجارية للانتقال الكامل، ومدى جاهزية الوزارة لذلك، فضلا عن البدء في تحديد أماكن الموظفين، وتشغيل أجهزة الحاسب الآلي، موجهاً بأهمية الاستمرار في تدريب العاملين وتأهيلهم للانتهاء من عملية التحول الرقمي لكل أعمال الوزارة والخدمات المقدمة إلكترونياً للمواطنين.

جدير بالذكر أن مبنى الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية يتكون من 7 طوابق تضم 271 مكتبا.