«القوى العاملة» تعلن عن وظائف خالية في محافظتين بمرتبات تبدأ من 5 آلاف جنيه

أعلنت عدة مديريات قوى عاملة بالمحافظات عن توفير 1845 فرصة عمل جديدة للشباب من الجنسين، مع تأمين صحي واجتماعي وسكن للمغتربين بمرتبات تبدأ من 5 آلاف جنيه، وذلك للمؤهلات المتوسطة والعليا، من أصحاب الخبرات ودون خبرة.

وأوضحت مديريات القوى العاملة بالمحافظات المعلن بها عن الوظائف، أن التقديم للوظائف يتم عبر تقديم السيرة الذاتية للوظيفة المطلوبة لمكتب القوى العاملة بالمحافظة التابع لها طالب العمل.

وظائف خالية بالمحافظات

وتنشر «الوطن» بعض الوظائف للشباب بعدة محافظات برواتب تبدأ من 5 آلاف جنيه كالتالي:

فندق في حنوب سيناء يطلب شباب من الجنسين للعمل في الوظائف الخالية، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة بخبرة وبدون، للعمل مشرفين غرف ومساعدي شيف ومسئولي سكن، براتب يبدأ من 5 آلاف جنيه، مع توفير إقامة للمغتربين وتأمين اجتماعي وتأمين طبي.

فرص عمل براتب يبدأ من 7 آلاف جنيه

كما أعلنت مدرسة شرم الشيخ للخدمات التعليمية بجنوب سيناء، عن توافر عدة فرص عمل خالية، بينها مدرسين فيزياء ورياضيات ولغة إنجليزية للمرحلة الإعدادية والابتدائية حتى 30 عاما، بخبرة 5 سنوات، وراتب يبدأ من 7 آلاف جنيه.

وظائف خالية للشباب من الجنسين

بينما أعلنت إحدى الشركات بالإسماعيلية عن حاجتها لعدة وظائف خالية للعمل مندوبي مبيعات ذكور وإناث سن من 18 حتى 35 عاما، براتب يبدأ من 6200 جنيه مع وجود تأمين اجتماعي وطبي وإقامة للمغتربين.