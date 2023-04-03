محافظ بورسعيد يشدد على البائعين بعدم التلاعب في الأسعار

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بازار بورسعيد الجديد، وذلك لمتابعة سير العمل داخل سوق الخضروات، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للأسواق وانضباط حركة البيع والشراء، ومتابعة توافر السلع الاستراتيجية والأساسية داخل الأسواق.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة.

معرض أهلا رمضان

وخلال جولته داخل بازار بورسعيد، تفقد محافظ بورسعيد محال الخضروات والفواكه واللحوم، كما تفقد معرض «أهلا رمضان»، واطمأن على انتظام حركة البيع والشراء، داخل البازار، وتوافر كل السلع التي تلبي احتياجات المواطنين.

عدم التلاعب في الأسعار

وشدد المحافظ على البائعين بعدم التلاعب في الأسعار، و توفير السلع بكميات تلبي احتياجات أبناء المحافظة، والالتزام بالأسعار المعلن عنها من الجهات التموينية، كما شدد على منع وضع أي إشغالات بمحيط السوق، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لسوق الخضروات، والذي أصبح مزارا سياحيا لزائري بورسعيد.