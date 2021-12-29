افتتاح فرع جديد لبنك مصر داخل بازار بورسعيد الجديد

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فرع بنك مصر، داخل بازار بورسعيد الجديد، بحي العرب ضمن مشروعات التنمية التي تشهدها المحافظة مؤخرا.

وأكد محافظ بورسعيد، في بيان صحفي، أن افتتاح فرع بنك مصر داخل بازار بورسعيد يأتي في إطار الخدمات المختلفة المقدمة بالمنطقة، مؤكدا أن منطقة مجمع الأسواق بحي العرب أصبحت نقطة جذب سياحي لأبناء المحافظة وزوارها، وتضم العديد من المشروعات الخدمية والتنموية.

حضر الافتتاح المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، ومحمد أسامة مدير مكتب مدير عام منطقة فروع القناة، وجمال عبد القادر نائب رئيس الفروع، ومحروس عبدالعظيم مدير عام منطقة فروع القناة، وأحمد نبيه نائب أول مدير عام انتشار الفروع، وحسام الدين مصطفي نائب أول مدير عام منطقة فروع القناة، وسامر دسوق نائب أول مدير عام منطقة فروع القناة، وفاروق قوطة مدير فرع الصباح.

المحافظ: بنك مصر مؤسسة لها تاريخ اقتصادي كبير

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن بنك مصر هو أحد أهم المؤسسات المصرفية ذات التاريخ الكبير في مجال الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية افتتاح فروع جديدة للبنوك لتلبية احتياجات المواطنين.

شرح تفصيلي لخدمات بنك مصر

وتفقد المحافظ ومسؤولي البنك أقسام الفرع، واستمع إلى شرح حول آلية العمل بها والخدمات التي يتم تقديمها للعملاء، مؤكدًا على أهمية دور القطاع المصرفى فى المساهمة ببرامج التنمية من خلال تمويل المشروعات العملاقة والمتوسطة وكذا تمويل المشروعات الصغيرة بما يساعد فى إتاحة فرص العمل للشباب، إضافة إلى دورها فى تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال المشاركة المجتمعية التى تقدمها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.