 تداول 64 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة عبر مواني البحر الأحمر

أعلنت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن حركة تداول البضائع تشهد نشاطا كبيرا، وصولا وسفرا، إذ أوضحت أن إجمالي التداول اليوم بلغ 64 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة.

تداول 64 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

وذكر بيان هيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة استقبال ومغادرة السفن بالمواني تعمل بانتظام، وإجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة مواني الهيئة 8 سفن، وجرى تداول 64000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 883 شاحنة و35 سيارة.

وأوضح البيان أن حركة تداول الواردات سجلت 5000 طن بضائع، 431 شاحنة و25 سيارة، فيما سجلت حركة تداول الصادرات 59000 طن بضائع، 452 شاحنة و10 سيارات.

تصدير 47 ألف طن فوسفات للصين من ميناء سفاجا

وبحسب البيان، يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال 3 سفن وهي «أمل، عمان، الحرية»، بينما تغادر السفينة ILEKTRA وعلى متنها 47 ألف طن فوسفات متجهة إلى الصين والسفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس.