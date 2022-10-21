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تصدير فوسفات وتداول 92 ألف طن بضائع في موانئ البحر الأحمر

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شاذلى عبدالراضي
07:24 م | الجمعة 21 أكتوبر 2022
موانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، عن تصدير 76 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا متجهة إلى الهند، موضحة أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1200 راكب بموانئها. 

تداول 92 ألف طن بضائع

وأضافت الهيئة في البيان، أن موانئ البحر الأحمر تداولت 92000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 815 شاحنة و100 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع، 440 شاحنة و55 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 85500 طن بضائع، 375 شاحنة و45 سيارة. 

تصدير 76 ألف طن فوسفات 

غادرت السفينة TAN BINH123 وعلى متنها 23000 طن فوسفات متجهة إلى الهند والسفينة بوسيدون إكسبريس غادرت السفينة WARISA NAREE وعلى متنها 53500 طن فوسفات متجهة إلى الهند والسفينتين الحرية 2 ودليلة. 

َواستقبل الميناء، أمس، السفينة بوسيدون إكسبريس فيما استقبل ميناء نويبع اليوم السفن عمان وسينا وايلة، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وعمان.

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