دعاء دخول الامتحان.. «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا»

دعاء دخول الامتحان، يبحث عنه الطلاب بالتزامن مع اقتراب موسم الامتحانات؛ إذ يؤدي الطلاب في جميع المراحل التعليمية الامتحانات على مدار العام الدراسي، الامتحانات الشهرية أو امتحانات منتصف التيرم لطلاب المدارس والجامعات، لذا يبحث الجميع طوال الوقت عن دعاء دخول الامتحان طلبا لتوفيق الله.

دعاء دخول الامتحان

وعن دعاء دخول الامتحان، يستعرض التقرير التالي، صيغ بعض الأدعية التي يمكن ترديدها طلبًا من الله للنجاح والتوفيق، وفقا لما قاله الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في تصريح سابق لـ«الوطن»، مع العلم أنه لا توجد صيغة ثابتة لدعاء دخول الامتحان، ولكن هناك أدعية مستحبة لطلب التوفيق والسداد، ويمكن للطالب أن يدعو الله بما يشاء.

ويمكن ترديد دعاء دخول الامتحان: «اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدةً من لساني ليفقهوا قولي، افتح عليّ فتوح العارفين بفضلك»، «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، اللهم إني استودعتك ما علمتني إياه فرده إليّ حين حاجتي إليه ولا تنسيني إياه بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض»، «يا معلم سيدنا إبراهيم علمني، ويا مفهم سيدنا سليمان فهمني، ويا ملهم سيدنا يوسف ألهمني، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني».

دعاء دخول الامتحان

كما يمكن ترديد دعاء دخول الامتحان: «اللهم سهّل عليّ ما صعب حفظه ويسر لي ما استغلق فهمه واجعل هذا العلم حجة لي لا علي، اللهم إنّي استودعتك ما علمتني إياه فردّه إليّ حين حاجتي إليه ولا تنسيني إياه بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض، اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتضرع إليك فرحمته وسألك فأعطيته وتوكل عليك فكفيته وإلى حلول دارك دار السلام أدنيته، اللهم يا رب العالمين افتح على الطلاب فتوح العارفين بك، اللهم رب العالمين نجح مقصودهم، اللهم سلي قلوبهم».