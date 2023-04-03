جدول حفلات ليالي رمضان في مكتبة مصر بدمنهور.. تنطلق اليوم

تنطلق، اليوم الاثنين، حفلات ليالي رمضان الفنية والثقافية بمكتبة مصر العامة في مدينة دمنهور، بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، بالمسرح الروماني، وتستمر الفعاليات حتى 10 أبريل الجاري.

برنامج ليالي رمضان في البحيرة

ويشمل البرنامج مجموعة أغان تراثية وبرامج موسيقية متنوعة، تمزج بين الفن والإنشاد الديني والتراث الشعبي، وتحمل في طياتها الثقافة المصرية الأصيلة، ويشارك في الحفلات فرق فنية وتراثية وشعراء.

ومن جانبه، أشار أحمد الهواش، مدير مكتبة مصر العامة في دمنهور، إلى أنه من المقرر أن تواصل المكتبة أمسياتها الرمضانية المجانية، إضافة إلى تنظيم ورش فنية للأطفال طوال أيام الحفلات.

ويتضمن البرنامج التالي:-

- اليوم الأول: الافتتاح، وتقدم فرقة مكتبة مصر العامة بدمنهور للتراث الشعبي أول عروضها.

- اليوم الثاني: عرض تنورة وفرقة كورال أطفال كفر الدوار.

- اليوم الثالث: عرض فرقة البحيرة للفنون الشعبية.

- اليوم الرابع: فرقة فنون لمتحدي الإعاقة.

- اليوم الخامس: فرقة أوبرا عربي.

اليوم السادس: فرقة مصطفي كامل للموسيقى العربية.

اليوم السابع: أمسية شعرية غنائية.

اليوم الثامن: الختام مع الشيخ زين محمود وفرقته.