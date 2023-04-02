محافظة البحيرة توجه المحليات باتباع 6 إجراءات.. منها تخفيض إنارة الشوارع

أكدت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، التزام المحافظة بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، والخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء.

ترشيد استهلاك الكهرباء في البحيرة

ووجهت رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة البحيرة ومديرى مديريات الخدمات ومديري المشروعات ورؤساء مجالس إدارات الشركات ورؤساء المصالح الحكومية والهيئات بنطاق المحافظة، بضرورة الالتزام بما يلي:

- ترشيد الاستهلاك الكهرباء بكل المباني والمرافق التابعة للمحافظة ووحدات الجهاز الإداري للدولة طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية.

- تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية بالتنسيق مع جهات الاختصاص، على أن يراعى عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين.

- الالتزام بتعطيل أنظمة التكييف بالجهات الحكومية والمساجد والكنائس في غير أوقات الصلاة.

- التزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءة القوية التي تتواجد على واجهاتها، وتتولى وحدات الإدارة المحلية متابعة تطبيق تلك الإجراءات.

- التزام المنشآت الرياضية الكبرى بتخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصـة بالصالات والاستادات عقب انتهاء الفاعليات التي تقام بها مساء على أن يجرى التنسيق مع جهات الاختصـاص لإقامة الفاعليات والتدريبات نهارا.

- استبدال كشافات الصوديوم بأخرى ليد موفرة للطاقة، واستبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع.