توفير أتوبيسات لنقل الطلاب والمواطنين بمركز أبو حمص في البحيرة

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص برئاسة اللواء مدحت الزغد، وبالتنسيق مع شركة أتوبيس غرب الدلتا، بدء التشغيل الفعلي لأتوبيسات غرب الدلتا، لتسهيل حركة الطلاب والعاملين والتيسير على المواطنين.

توفير أتوبيسات لنقل الطلاب في أبو حمص

ويبدأ خط سير الأتوبيسات بداية من دمنهور ثم أسفل كوبري أبوحمص الزراعي السريع المتجه إلى محافظة الاسكندرية بشكل يومي كل نصف ساعة، بدءا من الساعة السابعة صباحا بأبو حمص، وحتى الثامنة والنصف صباحا على مدار الأسبوع.

كما جرى دعم مركز أبو حمص والتشغيل الفعلي لعدد 2 أتوبيس نقل داخلي للعمل بالمركز لسد احتياجات المواطنين، إذ جرى تخصيص الأول في خط سير أبوحمص، مرورا ببلقطر حتى بطورس.

وشمل الخط الثاني، سير أبوحمص - النخلة- كوم عزيزة، وجار استكمال باقي الخطوط لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

الدفع بعدد من الأتوبيسات في بعض المدن

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة بدفع عدد من الأتوبيسات بنطاق مدن ومراكز المحافظة لخدمة المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتقديم خدمات النقل الآمن لهم، ودعم حركة النقل بالمحافظة.