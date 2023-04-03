«القوى العاملة» وأعضاء البرلمان يبحثون تحسين معيشة العمال بالدقهلية

حرصت وزارة القوى العاملة على التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمحافظة الدقهلية؛ لبحث ومناقشة أوضاع ومشاكل عمال القطاع الخاص بمنشآت المحافظة، بتوجيه من حسن شحاته وزير القوى العاملة الذي كلف مديري المديريات بحضور اجتماعات أعضاء مجلسي النوب، التي تتم برعاية المحافظين بدواوين المحافظات.

التعاون الوثيق بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء البرلمان

شاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، في اللقاء الأسبوعي لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور الدكتور أيمن مختار محافظة الدقهلية، في إطار التعاون الوثيق والمستمر بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والذي يؤدي بشكل مباشر إلى تحقيق مصلحة المواطن، وهذا ما تهدف إليه الدولة بكل مؤسساتها، وتنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة التواصل المستمر مع أعضاء المجلسين، وكل الشركاء الاجتماعيين لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين وتذليل كل العقبات والمشكلات التي يمكن أن توجه تقديم الخدمات.

بحث عدد من الطلبات المقدمة من النواب

وبحسب بيان الوزارة، أوضح ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة في الدقهلية، أن لقاء النواب الاسبوعي يهدف إلى بحث ومناقشة مطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم في مختلف القطاعات الخدمية، حيث تم بحث عدد من الطلبات المقدمة من النواب والتي تتعلق بالخدمات التي تقدمها المديرية، خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وسبل التعاون معهم لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين.

كما تمّ شرح الجهود التي تقوم بها الوزارة، خاصة في مجال التحول الرقمي، وإطلاق البوابة الجيومكانية، والتي ستساعد في تسهيل تشغيل الشباب، وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي من خلال المنصات الالكترونية .

تحسين مستويات معيشة العمال

وأضاف مدير المديرية، أنّ المحافظ أكد في كلمته أنّ أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة والنواب يعملون كفريق واحد من أجل تحقيق مطالب واحتياجات أبناء محافظة الدقهلية، وتحسين مستويات معيشتهم وتحقيق آمالهم وطموحاتهم في العيش الكريم على أرض الجمهورية وفي ظل تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤيتها 2030، وكذلك تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.