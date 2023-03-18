«القوى العاملة» تعلن عن وظائف خالية في الغربية بمرتبات تبدأ من 2700 جنيه شهريا

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها، اليوم السبت، تلقيها طلبات من عدد من شركات قطاع خاص في عدد من المحافظات لشغل عدد من الوظائف لمختلف التخصصات في الغربية، ومنها لذوي القدرات الخاصة برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهري مارس وأبريل 2023.

نوعية الوظائف

وجاء في البيان الصحفي، أن الوظائف، في التخصصات الآتية: مهندسين زراعة وميكانيكا وكهرباء ونسيج، ومحاسبين، ومدرسين فيزياء وأحياء ورياضيات ولغة عربية وإنجليزية، ومندوبين مبيعات، وشؤون عاملين ، ومشرفين جودة، وفنيين جميع التخصصات، وعمال إنتاج، وأفراد أمن بمواقع مميزة، وأخصائيين تمويل، ومعلمين سباحة، ومترجمين لغة صينية، ومحاضرين برمجة وحاسب آلي ولغة ألمانية، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وسائقين، وعمال نظافة وتجميع وخدمات، وتخصصات أخرى.

وظائف ذوي الهمم

وشملت النشرة مجموعة من الوظائف لذوي الهمم بالمحافظات لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة على مهن أخصائي تمويل، ومشرفين، وموظفين استقبال، وإداريين، وسائقين، وعمال، ودليفري ، برواتب مجزية، في إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الإعاقة خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة، وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018.

نوع الوظائف داخل محافظة الغربية

وشمل الإعلان عدد من الوظائف في عدة مجالات وتخصصات داخل عدد من المنشآت والمصانع وهي كالتالي.

طرق التقديم للوظائف

وأوضح البيان الصحفي، أن وزارة القوى العاملة تقوم من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها.