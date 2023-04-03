محافظ المنوفية يوجه الري بفحص شكوى أهالي عزبة الواعر بشبين الكوم

التقى صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات.

شكوى أهالي عزبة الواعر في شبين الكوم

ووجه محافظ المنوفية رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بدراسة شكوى أهالي عزبة الواعر بناحية كفر الشيخ خليل بشبين الكوم بشأن تعدي عدد من المواطنين على الطريق وردم الترعة المطلة عليه مما ألحق الضرر بأراضيهم الزراعية كونها مصدر الري الوحيد لهم، موجها بتشكيل لجنة لتحديد أملاك الري التي تم التعدي علىها والعرض عليه لاتخاذ اللازم فورا.

لقاءات محافظ المنوفية اليومية بالمواطنين

كما تضمن اللقاء عددا من الطلبات والشكاوي تنوعت بين طلب مواطن بناحية جنزور مركز بركة السبع يعول زوجته وأربعة بنات، ويتضرر من قرار إنهاء عمله بمنظومة النظافة مما يلحق به الضرر وبأسرته، وقد كلف المحافظ المستشار القانوني بدراسة الشكوى وإبداء الرأي لاتخاذ اللازم في ضوء اللوائح والقوانين، كما أمر المحافظ بصرف لحوم ومواد غذائية مراعاة لظروفه الصحية والاجتماعية الصعبة وذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية ، وكذا طلب مواطن بقويسنا يتضرر من تعنت إدارة التخطيط العمراني ضده وقد أحال المحافظ شكواه إلى الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة للفحص والعرض لاتخاذ اللازم .

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين، وكذا رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة وقنوات التواصل الاجتماعي وتلبية مطالبهم في إطار اللوائح والقوانين.