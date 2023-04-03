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القوات البحرية المصرية والسودانية تنفذ تدريبا مشتركا

كتب:

محمد مجدي
12:00 م | الإثنين 03 أبريل 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والسودانية، التدريب البحري المشترك (SUD-EGY-T-1) في مجال الأمن البحري ومجابهة التهديدات غير النمطية، والذي تم على مدار عدة أيام بالقاعدة البحرية ببورسودان بجمهورية السودان الشقيق.

وتضمن التدريب تنظيم العديد من المحاضرات وورش العمل لتوحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة في موضوعات الأمن البحري والهجرة غير الشرعية ومجابهة الإرهاب والتهديدات غير النمطية، والخروج بعدد من التوصيات التي تعزز الجهود المشتركة للبلدين لمواجهة الأنشطة البحرية غير الشرعية في نطاق البحر الأحمر.

يأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز علاقات الشراكة والتعاون العسكري في مختلف المجالات.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.