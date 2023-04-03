افتتاح وحدة إنتاج النيتروجين السائل بـ«بيطري قنا» بتكلفة 8 ملايين جنيه

افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وحدة إنتاج النيتروجين السائل بمديرية الطب البيطري بقنا، ورافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري، وعدد من القيادات التنفيذية.

محافظ قنا: 8 ملايين جنيه تكلفة وحدة النيتروجين

وأوضح محافظ قنا، أن التكلفة الاجمالية لوحدة إنتاج النيتروجين السائل بلغت 8 ملايين جنيه مقدمة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لاستخدامها في عمليات التلقيح الصناعي للحيوانات، ضمن خطة التحسين الوراثي لسلالات الحيوانات على مستوى الجمهورية.

وأثني «الداودي»، على جهود العاملين بمديرية الطب البيطري في مجالات التحصين والرعاية البيطرية والندوات الإرشادية والتفتيش والحفاظ علي الثروة الحيوانية، فضلا عن دورهم البارز في ضبط مواصفات اللحوم ومنتجاتها المعروضة بالأسواق المحلية.

إنتاج سلالات جديدة

وأضاف الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، أن الوحدة ستساهم في سد احتياجات الاطباء البيطريين العاملين في مجال التلقيح الصناعي لإنتاج سلالات تتميز بإنتاج عالي من اللحوم والألبان ومقاومة للأمراض، مما يسمح بتحقيق أقصى استفادة للمواطن القنائى من جهود الدولة والحفاظ على أمنه الغذائي والصحي.