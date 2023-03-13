معبد «دندرة» يستقبل معرض لوحات فنية تعبر عن تراث محافظة قنا لأول مرة

قال أيمن هندي، مدير آثار قنا، إنه تم إقامة معرض فنى داخل معبد «دندرة» لعرض اللوحات الفنية التى تعبر عن تراث محافظة قنا لأول مرة، وذلك بالتزامن مع أيام احتفال قنا بعيدها القومى في يوم 3 مارس من كل عام، مشيرًا إلى أن هذه الفكرة جاءت قبل العيد القومي للمحافظة، ومن ثم طُرحت على كل الموهوبين والفنانين والشباب من أجل التعبير عن تراثنا، مؤكدًا على ترحيب الجميع بتلك الفكرة على مستوى الجمهورية.

إقبال كبير على المعرض

وأضاف «هندي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن عددا كبيرا من الفنانين والرسامين داخل محافظة قنا وخارجها شاركوا في المعرض من خلال عروض فنية عبرت عن المحافظة، متابعًا بأنه جرى طرح فكرة إنشاء معرض قنا على مستوى الجمهورية وليس المحافظة فقط، إذ أن المعرض ضم مشاركين من محافظات الوجه البحري والقاهرة وغيرها.

معبد «دندرة» لعبادة الإله حتحور

وتابع بأنه جرت دعوة الشباب والمختصين لحضور افتتاح المعرض في يوم 4 مارس الجاري، مشيرًا إلى أن المعرض شهد إقبالا كبيرا من الجمهور الذي يحرص على الحضور والاستفادة من مقتنيات المعرض وفهمها إلى جانب معرفة التراث الخاص بمحافظة قنا، مضيفًا أنه جرى تشيد معبد دندرة لعبادة الإله حتحور «إله الحب والجمال والموسيقى في مصر القديمة».