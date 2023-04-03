تفاصيل مقتل بائع متجول بالسلام.. طعنة في القلب أنهت حياته

داخل شارع العمدة بمدينة السلام، كانت الأجواء تسير بشكل طبيعي، الجميع منشغل بتحضير وجبة السحور، لكن فجأة تحول الهدوء إلى صراخ وعويل، إذ شهدت المنطقة جريمة قتل مروعة راح ضحيتها بائع سجاد متجول على يد أحد الأشخاص طعنًا بسلاح أبيض «مطواة»، أمام المارة بسبب خلافات سابقة بينهما، تجددت وقت ارتكاب الواقعة، وجرى نقل الضحية إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

تمثيل الجريمة وسط حراسة أمنية

في غضون دقائق، حضرت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، ومن خلال جمع المعلومات تبين أنَّ المجني عليه شاب يدعى «أحمد علي» يبلغ من العمر 19 سنة يعمل بائع سجاد متجول، وأن وراء الواقعة «ن. أ»، يبلغ من العمر 22 سنة.

وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة «سلاح أبيض»، وخضع الجاني لمعاينة تصويرية بالصوت والصورة، ومثل الجريمة أمام فريق النيابة، لبيان كيفية ارتكابها الجريمة في ثبات وهدوء تام، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما أمرت بعرضه على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه أو من عدمه.

والده يروي اللحظات الأخيرة في حياته

«الوطن» تواصلت مع والد المجني عليه لكشف ملابسات الواقعة، وبيان أسبابها حيث روى إن خلافًا نشبت بين نجله وأحد الأشخاص وصل إلى طريق مسدود بينهما، فخطط المتهم لقتل نجله، كان في الأيام الأخيرة المتهم يحاول مضايقة المجني عليه حتى حدثت المشادة الكلامية على إثرها وأحضر سلاحًا أبيض مطواة سدد له طعنة في القلب أودت بحياته في الحال، وأصيبت والدة المجني عليه فور سماعها خبر مقتل نجلها، مطالبًا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم».