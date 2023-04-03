عضو بـ«التحالف الوطني»: نلبي الاحتياجات الآنية والمتوسطة وبعيدة المدى للمستهدفين

قال عصام عبدالرحمن، المتحدث الإعلامي باسم صناع الخير وعضو التحالف الوطني، إن التحالف الوطني للعلم الأهلي التنموي منذ إطلاقه في مارس 2022 يلبي الاحتياجات الآنية والمتوسطة وبعيدة المدى للمواطنين الأولى بالرعاية، موضحًا أن الاحتياجات الآنية أهمها تأمين الغذاء للأُسر المستهدفة والأولى بالرعاية.

الاحتياجات الغذائية تتضاعفت

وأضاف «عبدالرحمن»، خلال حواره عبر قناة النيل الإخبارية، أن الاحتياجات الغذائية تتضاعفت وزادت بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، إذ إنّ مصر جزء من العالم فطبيعي تتأثر من جراء الأزمات المتتالية، مشيرًا إلى أن الاحتياج لدعم الشرائح الأولى بالرعاية أمر مُلح خاصة مع قدوم شهر رمضان.

أهداف التحالف الوطني

وأشار إلى أنّ «كتف في كتف» من أكبر المبادرات على مستوى مصر من حيث عدد الأُسر المستهدفة والمتطوعين، موضحًا أنه تم إنشاء التحالف الوطني من أجل معالجة بعض المشكلات التي كانت تواجه العمل الأهلي التنموي وتعوق تحقيق أهدافه التنموية إلى جانب الانتقال الفعلي من دائرة العطاء غير المنظم إلى دائرة الحرفية والمهنية، وبالتالي العمل التنمية المستدامة بكل أركانها والمساهمة بشكل حقيق في بناء الجمهورية الجديدة.